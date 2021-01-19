Байден выдвинул трансгендера на пост в администрации
Карина Казанцева
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Избранный президент США Джо Байден впервые в истории страны выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения. Об этом пишет The Washington Post.
«Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию», — говорится в заявлении Байдена.
Левин возглавляет департамент здравоохранения штата Пенсильвания. Она закончила Гарвард-колледж. Политик сменила пол в 2011 году.
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