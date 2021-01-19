В Кремле прокомментировали ситуацию с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации, произошедшей с Алексеем Навальным после возвращения в РФ из Германии.

Журналисты попросили прокомментировать высказывание Навального, что Путин его боится. По словам помощника главы государства, «это полная ерунда».

«Поскольку речь идет о гражданине РФ, в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил, не имеют никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда», — добавил Песков.

На вопрос, будет ли Путин следить за Навальным и соблюдением его прав, Песков ответил «нет».

«Это не та ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан гарантируются законом РФ, безусловно, будет и в этом случае. Мы не намерены учитывать международное мнение в данном случае», — отметил он.

Песков также рассказал, что в России слышат призывы зарубежных стран, которые просят освободить Навального, однако «не собираются принимать их во внимание».

«Мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», — продолжил он.

Притом пресс-секретарь президента назвал «тревожными» призывы Навального к народу выходить на улицы и подчеркнул, что эти высказывания могут проанализировать на предмет призывов к чему-то незаконному. Однако, как уверяет пресс-секретарь, в Кремле не опасаются массовых протестов.