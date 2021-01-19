Украинцы возмутились фразой депутата Рады о «второстепенной» русской культуре

Украинцы раскритиковали публикацию депутата Рады от партии «Слуга народа» Дмитрия Гурина в Facebook, в которой он назвал русскую культуру «второстепенной».

Гурин в своем посте также выразил поддержку политике Киева в отношении русского языка и заявил, что не видит никакой проблемы в том, что дети будут знать мировую культуру вместо «великой русской».

На это украинские пользователи соцсети начали оставлять свои комментарии. Некоторые предложили использовать слово «также», а не «вместо», другие сочли мышление депутата убогим и даже выразили сожаление в связи с тем, что когда-то отдавали за него голоса.

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 16 января начала действовать его новая норма, согласно которой вся сфера обслуживания в стране переходит на украинский язык.

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