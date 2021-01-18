Fox News узнал, что Трамп не планирует помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп не собирается помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает телеканал Fox News.

По данным телеканала, пока еще действующий глава Белого дома планирует дать помилования от 50 до 100 человек до того, как его президентские полномочия истекут.

Как отмечается, 17 января в Белом доме состоялась встреча, на которой согласовывался список тех, кого Трамп намерен помиловать.

«Несмотря на активную кампанию WikiLeaks, направленную на получение помилования для ее основателя Джулиана Ассанжа, его помилование президентом не ожидается», - указано в сообщении телеканала.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

Центральный уголовный суд Лондона 4 января 2021 года отказал американским властям в экстрадиции Ассанжа. В настоящее время он находится в британской тюрьме.

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