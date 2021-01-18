92-летний Жан-Мари Ле Пен венчался с гражданской женой

Бывший председатель французской партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пен венчался со своей женой Жани Ле Пен. Католический обряд прошел в доме супруги в коммуне Рюэй-Мальмезон в департаменте О-де-Сен, передает BFMTV.

92-летний Ле Пен и его 88-летняя супруга состояли в гражданском браке с 1991 года.

Отмечается, что ни одна из трех дочерей бывшего политика не знала о венчании.

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