92-летний Жан-Мари Ле Пен венчался с гражданской женой
Катерина Медведева
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Бывший председатель французской партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пен венчался со своей женой Жани Ле Пен. Католический обряд прошел в доме супруги в коммуне Рюэй-Мальмезон в департаменте О-де-Сен, передает BFMTV.
92-летний Ле Пен и его 88-летняя супруга состояли в гражданском браке с 1991 года.
Отмечается, что ни одна из трех дочерей бывшего политика не знала о венчании.
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