Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Алексея Навального в РФ нужны для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах. Об этом сообщает ТАСС.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана об Алексее Навальном призвала советника уважать международное право.

Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января.

Как стало известно, московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом, ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.

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