Лукашенко призвал граждан Белоруссии извлечь уроки из событий в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам страны с призывом извлечь уроки из произошедших событий, чтобы избежать повтора ошибок в увеличенных масштабах. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

Соответствующее заявление он сделал в рамках приема по случаю старого Нового года, на который были приглашены артисты, госслужащие, медики и сотрудники СМИ.

Президент призвал не сомневаться в его решимости.

«Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь <...> Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он назвал главным, что должны сделать белорусы, извлечь уроки из событий, в том числе в рамках намеченного на февраль Всебелорусское народное собрание.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД Белоруссии назвало фейком запись с обсуждением лагерей для протестующих

— Лукашенко объяснил, почему затянулись протесты

— Лукашенко рассказал о праве Белоруссии на независимую политику