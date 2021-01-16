Трамп поручил свести к минимуму закупки китайских товаров

Действующие президент США Дональд Трамп поручил правительству разработать свести к минимуму закупки китайских товаров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

По словам О'Брайена, Китай сделал своей «мишенью» информационные системы правительства США c целью получения] персональных данных, военных планов и другой информации.

«Мы должны скорректировать наши нормы и политику, а также предпринять другие необходимые действия для снижения риска технического и агентурного шпионажа КНР, направленного против федерального правительства», — считает О'Брайен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Дорога в один конец»: к чему приведут санкции США против Xiaomi

— США внесли Xiaomi в черный список

— СМИ: в США обнародуют сотни документов, связанных с расследованием «российского дела»