Американский сенатор назвал расследование «сговора» Трампа с РФ «некомпетентным»

Председатель комитета Сената США по судебным вопросам Линдси Грэм назвал расследование о возможной связи между командой президента США Дональда Трампа и Россией «одним из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в мире». Об этом сообщает Fox News.

«Я решил опубликовать все стенограммы показаний, связанных с разбирательством комитета в отношении расследования Crossfire Hurricane. Мы опубликовали как можно больше материалов, но содержание некоторых засекреченных материалов по-прежнему не разглашается», — сказал он.

По словам Грэма, расследование стало «масштабным системным провалом со стороны высшего руководства»

Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о «связях Трампа с Россией» американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств «сговора Трампа с Россией».

Расследование «российского дела» длилось почти два года, Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершении разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в американские выборы.

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