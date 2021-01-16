Медведев сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом

Штурм здания Капитолия США сторонниками президента Дональда Трампа «отчетливо напоминает украинские майдан и иные цветные революции». Об этом говорится в опубликованной ТАСС статье зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева «Америка 2.0. После выборов».

Экс-президент России указывает, что атака 6 января, произошедшая в столице США «повергла в шок мировые правительства и привела к кровопролитию в стране, которая ещё совсем недавно многими почиталась образцом демократии для всего мира».

«Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея», — пишет Медведев.

По его словам, за трагическими событиями в США наблюдает весь мир, однако непонятно, возможно ли найти точки соприкосновения между республиканцами и демократами.

«В воздухе снова витает позабытый дух маккартизма. И никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию», — подчеркнул он.

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