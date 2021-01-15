В Палестине проведут всеобщие выборы впервые за 15 лет
Антон Демидов
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В Палестине проведут всеобщие выборы, которые пройдут в стране впервые за последние 15 лет. Соответствующий указ издал президент Палестины Махмуд Аббас, передает агентство WAFA.
Как сообщается, выборы в законодательное собрание, согласно указу, пройдут 22 мая текущего года, а выборы президента — 31 июля.
По итогам выборов в законодательное собрание страны сформируют 120-местный парламент.
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