Зеленский заявил, что прогресса в урегулировании в Донбассе нет

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил в пятницу, 15 января, что прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически нет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

В офисе политика сообщили, что тот подробно проинформировал Меркель о ситуации в Донбассе, указав, что «режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя с трудом и провокациями».

«Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования», — указано в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы Зеленский отметил, что украинская сторона выполнила все договоренности, которые были достигнуты на встрече лидеров «нормандской четверки», прошедшей в декабре 2019 года в Париже.

12 января в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Комментируя итоги переговоров, он сообщил, что окончательных решений сторонами выработано не было.

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