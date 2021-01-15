Кабмин Нидерландов уйдет в отставку из-за скандала с детскими пособиями

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Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год
Yves Herman/Reuters

Правительство Нидерландов в полном составе отправляется в отставку после скандала с пособиями на детей, пишет местное издание NL Times.

Как сообщается, премьер-министр Нидерландов Марком Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александру.

Однако министры будут выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет выбрано новое правительство. Кабмин продолжит заниматься текущими делами, в том числе борьбой с пандемией коронавируса. При этом более спорные и деликатные вопросы министры оставят на рассмотрение следующего правительства.

Скандал возник после того, как власти ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими пособиями и обязали их возвратить выплаченные деньги. В ряде случаев речь шла о десятках тысяч евро.

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