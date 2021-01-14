Врач Берлускони сообщил об ухудшении состояния его здоровья

Альберто Дзангрилло, лечащий врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони сообщил об ухудшении состояния его здоровья, передает агентство ANSA.

Ранее телеканал Rai News 24 сообщил, что Берлускони госпитализировали в кардиоторакальный центр Монако.

По словам доктора, речь идет о проблемах с сердцем.

Дзангрилло рассказал, что в понедельник, 11 января, срочно отправился на юг Франции, где временно живет Берлускони. Врач добавил, что запросил госпитализацию политика в Монако, потому что не считал целесообразным его возвращение в Италию.

Несколько лет назад экс-премьер Италии перенес серьезную операцию, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.

Осенью 2020 года 84-летний Берлускони переболел коронавирусом. Политик признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь «адской».

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