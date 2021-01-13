МИД РФ: Москва никогда не предлагала отдать Баку Карабах «просто так»

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия предлагала отдать Азербайджану семь районов Нагорного Карабаха, опустив вопрос о статусе региона, является неверным. Об этом заявил сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов.

По его словам, под российскими предложениями Пашинян, скорее всего, подразумевал план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого была передана сторонам в июне 2019 года.

Согласно этому плану, не первом этапе Баку должны были перейти пять регионов Карабаха, а на втором этапе — еще два.

Однако, как подчеркнул Попов, этот план предполагал определение статуса региона при помощи всенародного голосования населения республики под эгидой ООН или ОБСЕ.

«Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться, — не соответствует действительности», — отметил дипломат.

Ранее Пашинян опубликовал опубликовал статью «Истоки 44-дневной войны», где заявил, что российские предложения по нагорнокарабахскому урегулированию не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения Азербайджану семи районов.