МИД РФ ответил на заявление Пашиняна об игнорировании статуса Карабаха

Предложения России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе никогда не сводились к возвращению Баку семи районов региона. Об этом заявил сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов.

«Утверждение, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус (Нагорного Карабаха) и успокоиться, — не соответствует действительности», — отметил Попов, комментируя соответствующие обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Попов подчеркнул, что предложения российской стороны предполагают определение статуса региона при помощи всенародного голосования населения республики под эгидой ООН или ОБСЕ.

Ранее Пашинян опубликовал статью «Истоки 44-дневной войны», где он утверждает, что в 2015 году Россия подготовила предложения, которые предусматривали возвращение Азербайджану семи районов Нагорно-Карабахской Республики и обходили вопрос статуса региона.

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