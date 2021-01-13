В Госдуме разработали законопроект о материальной поддержке семей медиков

Депутаты фракции «Справедливая Россия» направили на рассмотрение законопроект, который позволит семьям медицинских работников получать страховую пенсию в случае смерти кормильца-медика от заболеваний, приобретенных в ходе профессиональной деятельности.

Данный проект закона нацелен на то, чтобы распространить право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца на семьи работников здравоохранения, погибших в результате осуществления трудовой деятельности либо вследствие заболевания, приобретенного во время работы. Однако инициатива, в первую очередь, направлена на медицинских работников, сражающихся с коронавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе фракции.

«Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», — добавил лидер партии Сергей Миронов.

Парламентарий, ссылаясь на данные Минздрава, рассказал, что за декабрь признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков.

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