Эксперт назвал травлю Трампа признаком кризиса демократической модели

Ограничения, введенные международными компаниями против президента США Дональда Трампа, говорят о глубоком кризисе демократической политической модели, считает председатель Экспертного Совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.

Так он прокомментировал отключение соцсетей Трампа, отказ Профессиональной Ассоциации гольфа США проводить свои турниры на гольф-полях действующего президента, решение PayPal не осуществлять переводы сторонников Трампа, а также отказ банков JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup and Morgan Stanley выделять деньги на поддержку политиков, которые симпатизируют президенту.

«Происходит шельмование – человека последовательно загоняют в угол, демонстрируя неприемлемость его позиции. Такое поведение нарушает все нормы и принципы демократии, которая должна давать людям возможность высказывать свои взгляды, проводить идеологическую линию. То, что мы видим, свидетельствует о глубоком кризисе демократической модели», — сообщил Кузнецов «Газете.Ru».

Он напомнил о вчерашнем заявлении вице-президента США Майка Пенса, который заявил, что импичмент Трампа не является приемлемым для республиканской партии.

«Пенс дал понять, что те люди которые захватили Капитолий, не представляют республиканцев. Они хулиганы, а настоящие республиканцы – 70 млн людей, голосовавших за Трампа — они совсем другие. Однако закончится все тем, что Трамп уйдет с поста президента и интерес к этой истории будет затухать. Те, кто его травил, сделают шаг назад. У Трампа вряд ли что-то радикально поменяется. Сигнал послан очень жесткий – для того, чтобы работать в современном мире, необходимо придерживаться определенному своду неписанных правил», — заключил эксперт.