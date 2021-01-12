СМИ: европейские политики отказались встречаться с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Европу, потому что европейские политики, включая главу МИД Люксембурга Жан Ассельборн, отказались встречаться с ним. Об этом пишет Reuters.

Подчеркивается, что после беспорядков в Вашингтоне Ассельборн назвал президента США Дональда Трампа «преступником» и «политическим пироманом».

Ранее Госдеп отменил все поездки сотрудников из-за передачи власти избранному главе государства Джо Бадену.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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