Трамп выразил соболезнования из-за смерти миллиардера Шелдона Адельсона

Президент США Дональд Трамп принес соболезнования в связи со смертью миллиардера и основателя корпорации Las Vegas Sands Шелдона Адельсона. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Мы с Меланией (Трамп. — «Газета.Ru») скорбим о кончине Шелдона Адельсона и выражаем наши искренние соболезнования его жене Мириам, детям и внукам», — говорится в заявлении Трампа.

По словам американского лидера, бизнесмен жил «истинной американской мечтой». «Изобретательность, гениальность и креативность» Адельсона принесли ему огромное богатство, но при этом «характер и филантропическая щедрость» предпринимателя — его «великое имя», указал Трамп.

«Шелдон также был убежденным сторонником нашего великого союзника — Израиля. Он неустанно выступал за перенос посольства США в Иерусалим, признание израильского суверенитета над Голанскими высотами и мир между Израилем и его соседями. Шелдон был верен своей семье, своей стране и всем, кто его знал», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также признался, что мир потерял великого человека, и Адельсона будет не хватать.

Ранее сообщалось, что Адельсон скончался в возрасте 87 лет из-за осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы.

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