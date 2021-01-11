США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы

США ввели санкции против украинских граждан и информационных ресурсов из-за вмешательства в президентские выборы. Об этом сообщается на сайте минфина страны.

В санкционный список попали семь граждан Украины: Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Кроме того, в перечень вошли ресурсы ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Как считают в Вашингтоне, эти люди и организации связаны с российской кампанией по дезинформации американских граждан.

К этой же кампании, уверены в США, причастен депутат Рады Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного американского лидера Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции против России.