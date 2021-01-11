Алиев и Пашинян поздоровались без рукопожатий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поздоровались в начале переговоров в Москве, однако не пожали друг другу руки. Об этом сообщает ТАСС.

Участие в переговорах также принимает российский лидер Владимир Путин. Как отмечается, с ним при встрече представители обменялись рукопожатиями.

Алиев и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января.

В Армении оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит Пашиняна. Полицейские задержали одного из митингующих, но через час отпустили его.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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