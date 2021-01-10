Лукашенко оценил «эпоху Лукашенко»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал характеристику времени своего президентства. Об этом он заявил в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что время его нахождения у власти является эпохой мира, стабильности и справедливости.

Политик добавил, что на новый год он возлагает большие надежды.

«После каждых выборов у нас такой кризис. Он связан с политикой, но в основе лежит, всегда в основе, один из столпов, если можно так выразиться, — экономика», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, при нормальном развитии Белоруссии «ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко заявил о желании Белоруссии выстраивать отношения с США

— Лукашенко назвал привычным обращение к нему «батька»

— Лукашенко пообещал подготовить проект новой конституции к концу года