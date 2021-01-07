Соловьев высмеял Зеленского за слова о беспорядках в Вашингтоне

Телеведущий Владимир Соловьев в Telegram высмеял президента Украины Владимира Зеленского за слова о штурме Капитолия в Вашингтоне.

«То есть Зеленский все-таки против Майдана?»– сыронизировал Соловьев.

Ранее Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.

6 января действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. Там на заседании обеих палат должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах. В результате начались беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли четыре человека, были задержаны 52 человека. В Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации Байдена.

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— Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием