В Белоруссии утвердили новое изображение государственного герба с измененными деталями, передает «БелТА».

Само изображение герба осталось тем же, но изменились детали. В частности, контур республики стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Также поменялся цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся и теперь на нем видно больше Европы.

Ранее в стране был видоизмененный герб Белорусской ССР. Официальным символом республики он стал в 1995 году после проведения референдума.

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