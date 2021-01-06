Мэр Вашингтона вводит комендантский час из-за беспорядков

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час в связи с обострением ситуации на проходящей демонстрации в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

По ее словам, комендантский час начинается в Округе Колумбия в среду, 6 января, в 18.00 по местному времени и действует до 6.00 четверга, 7 января.

Ранее стало известно, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При это Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными».

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