Британия ослабила санкционный режим против Крыма

Вышедшая из ЕС Великобритания решила ослабить санкции, введенные против Крымского полуострова, говорится в генеральной лицензии на сайте правительства Соединенного Королевства.

В частности, теперь британским судам разрешено платить в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов».

Соответствующая лицензия INT/2020/059 уже действует с 1 января 2021 года.

17 декабря 2020 года Совет Евросоюза продлил действие санкций отношении ряда секторов экономики России до 31 июля 2021 года. Ограничительные меры ЕС закрывают для некоторых российских банков и компаний доступ к первичному и вторичному рынкам капитала Европы, а также запрещают оказание финансовой поддержки и посреднических услуг российским финансовым учреждениям.

Кроме того, ЕС расширил санкции в связи с «незаконной аннексией Крыма и Севастополя» (которые вошли в состав РФ в марте 2014 года по итогам всенародного референдума на полуострове).

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