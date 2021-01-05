Песков рассказал, что Путин никогда не вмешивается в работу следствия
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин не вмешивается в работу следственных органов. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
По словам представителя Кремля, Путину обычно докладывают о резонансных уголовных делах.
«Но мне неизвестно о том, чтобы он когда-то вмешивался в следствие», — отметил Песков.
Ранее Песков рассказал, какие чувства у Путина вызывает ситуация с Навальным.