Песков рассказал, что Путин никогда не вмешивается в работу следствия

Президент России Владимир Путин не вмешивается в работу следственных органов. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам представителя Кремля, Путину обычно докладывают о резонансных уголовных делах.

«Но мне неизвестно о том, чтобы он когда-то вмешивался в следствие», — отметил Песков.

Ранее Песков рассказал, какие чувства у Путина вызывает ситуация с Навальным.