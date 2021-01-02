На Украине рассчитывают на проведение нормандского саммита в 2021 году

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев рассчитывает на проведение саммита в нормандском формате в 2021 году. Об этом он написал в статье для «Зеркало недели».

«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате», — сообщил политик.

По его словам, цель саммита — обсуждение вопроса установления мира в Донбассе «на украинских условиях».

Жовква также добавил, что власти Украины надеются, что Франция и Германия их поддержат.

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