В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачевой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов отреагировал на совет президента Украины Владимира Зеленского перевести часы назад в Крыму и Донбассе, живущих по московскому времени, и быть вместе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Молохова, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым и кинематографичным, однако по сути «слащаво-бессодержательным» и «умело эксплуатирующим образы детей».

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — отметил политик.

Ранее в новогоднем обращении к нации Зеленский призвал жителей Крыма и Донбасса перевести стрелки часов назад, чтобы отметить наступление нового года вместе с Украиной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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