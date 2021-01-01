Зеленский попросил Крым и Донбасс «быть с Украиной»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и непризнанных республик Донбасса перевести время на час назад и «быть с Украиной».

Об этом глава государства заявил в ходе новогоднего обращения к нации, которое опубликовано на официальном сайте офиса президента.

«Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе <...> Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», – сказал Зеленский, перейдя на русский язык.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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