Госдеп США обеспокоен нормами регулирования деятельности иноагентов в РФ

Госдеп США выразил беспокойство нормами регулирования деятельности иностранных агентов в России. Об этом в своем Twitter написал заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Кейл Браун.

По его словам, изменения в законе об иноагентах, которые позволяют российским властям выборочно применять обременительные требования о регистрации и обозначении, запрещать деятельность какой-либо организации и лишать свободы тех, кто нарушает закон, вызывают «особую» тревогу.

«Мы призываем Россию уважать права своих граждан», — написал Браун в соцсети.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов, к которым будут причислены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это финансирование из-за рубежа. Кроме того, к иностранным агентам будут отнесены физлица, которые на иностранные средства занимаются политической деятельностью в интересах зарубежных источников или осуществляют целенаправленный сбор сведений в области военной, либо военно-технической деятельности России, если эти данные «при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

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