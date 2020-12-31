Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации поздравил россиян с новым 2021 годом и отметил, что страна прошла уходящий год с достоинством, несмотря на трудности, передает РИА «Новости».

«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — сказал Путин в новогоднем обращении к нации.

При этом, как указал российский лидер, этот год страна смогла пройти достойно. По его словам, россияне прошли эти 12 месяцев «вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков». Глава государства отметил, что такие ценности, как мужество, милосердие, отзывчивость есть «в наших сердцах, в нашем характере и поступках».

Путин также пожелал, чтобы трудности 2020 года поскорее канули в Лету. «А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда», — сказал он.

Кроме того, президент выразил благодарность каждому из россиян и пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям.

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