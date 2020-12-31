Трамп намерен вернуться из отпуска в Вашингтон до Нового года

Действующий президент США Дональд Трамп планирует прервать свой отпуск и вернуться в Вашингтон перед Новым годом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

В администрации уточнили, что политик приедет в штат в четверг, 31 декабря, в 11.00 (19.00 по мск). При этом его также будет сопровождать супруга Меланья Трамп.

Причина такого решения политика не приводится.

До этого Трамп отмечал, что намерен остаться в штате Флорида до 6 января 2021 года. В этот день планируется утверждение американским конгрессом итогов выборов, в ходе которых победу одержал демократ Джо Байден. Однако Трамп продолжает оспаривать результаты выборов, которые он не признает.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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