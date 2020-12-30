Захарова прокомментировала обещание Кулебы сделать «адской» тему Крыма для РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Крыме.

«Заявление из преисподней», — написала дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской», а не священной, и пообещал, что так оно будет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.