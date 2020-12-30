МИД России осудил атаку на аэропорт Йемена

Министерство иностранных дел России осудило атаку на аэропорт Адена во время прибытия самолета с членами нового правительства Йемена. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования», – указано в официальном заявлении ведомства.

Российский МИД выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрывах.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адана в момент прибытия самолета с членами нового правительства Йемена произошли мощные взрывы. В результате инцидента погибли более 20 человек, члены правительства не пострадали.

Власти Йемена заявили, что аэропорт обстреляли ракетами повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы). Тем не менее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что движение непричастно к нападению. После этого рядом с дворцом Маашик, куда переехали члены нового правительства после атаки на аэропорт, также прогремел взрыв.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря 2020 года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре прошлого года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

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