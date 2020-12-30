Президент Армении получил подарок от Путина

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Глава России Владимир Путин направил президенту Армении Армену Саркисяну поздравительное послание и подарок, сообщает пресс-служба армянского лидера.

От имени Путина Саркисяну вручили посвященную Герою Советского Союза Геворку Вартаняну коллекцию сувенирных почтовых марок, указано в сообщении.

В поздравлении российский лидер подтвердил настрой России на дальнейшее развитие российско-армянского союзнического взаимодействия, отмечает пресс-служба.

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