Президент Армении получил подарок от Путина
Полина Рутковская
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Глава России Владимир Путин направил президенту Армении Армену Саркисяну поздравительное послание и подарок, сообщает пресс-служба армянского лидера.
От имени Путина Саркисяну вручили посвященную Герою Советского Союза Геворку Вартаняну коллекцию сувенирных почтовых марок, указано в сообщении.
В поздравлении российский лидер подтвердил настрой России на дальнейшее развитие российско-армянского союзнического взаимодействия, отмечает пресс-служба.
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