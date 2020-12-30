ЕС и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit, которое было достигнуто после многомесячных переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь документы будут направлены в Лондон для подписания премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Всего стороны подписывают три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

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