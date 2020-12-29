В Кремле назвали главные вызовы 2020 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главные вызовы 2020 года в интервью телеканалу RTVi.

В ходе интервью пресс-секретаря попросили назвать «главный вызов в этом году помимо коронавируса».

По словам Пескова, главными вызовами стали «экономика во всех ее ипостасях» и растущая бедность во всем мире. При этом пресс-секретарь главы государства отметил и опасения из-за возможности новых пандемий.

«Конечно, как и все люди, мы думаем: а это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» — заявил Песков.

За все время пандемии в России выявлено более 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 55 тысяч — с летальным исходом. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле раскрыли планы по мерам поддержки экономики

— В Кремле оценили заявление об «очищающем эффекте» кризиса

— Кремль: Путин сам решит, в какой форме сообщит о своей вакцинации коронавирусом