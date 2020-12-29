Путин пообещал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаилом Шмаковом пообещал дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий, передает ТАСС.

Во время переговоров во вторник, 29 декабря, Шмаков попросил главу государства вернуться к этой теме и при возможности поручить правительству страны «внимательно просмотреть этот вопрос».

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают <...> Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — подчеркнул российский лидер.

Президент выразил мнение, что в этом вопросе есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

Ранее 23 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%.

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