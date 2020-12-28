Экс-мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко

Экс-мэр Харькова, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превратился в своего бывшего коллегу Петра Порошенко. Об этом сообщает RT.

Экс-депутат Рады заявил, что во время второго тура голосования на выборах президента Украины он отдал свой голос за Зеленского. Свой выбор он объяснил тем, что считал кандидата «идеальным персонажем для Украины постмайданной», однако он ошибся. По его словам, политик не выполняет данных им ранее обещаний.

«Где тот Зеленский, за которого я голосовал? Верните мне его. Но я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал. Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного», — сказал Добкин.

Кроме того, бывший мэр Харькова подчеркнул, что «тот Зеленский» называл себя «приговором Порошенко».

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