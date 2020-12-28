Меркель сообщила, что все еще мечтает отправиться в путешествие по Транссибу

Канцлер Германии Ангела Меркель все еще мечтает отправиться в путешествие по России и проехать по Транссибирской магистрали. Об этом она рассказала в интервью журналу DB Mobil (издание концерна Deutsche Ban для путешественников).

«Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам (в Северной Америке) до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», — сказала Меркель.

Канцлер делилась своими желаниями в 2017 году.

Также она поделилась, что во время карантина ей не хватает личных встреч.

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