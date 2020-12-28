МИД объявил помощника военного атташе при посольстве Болгарии персоной нон-грата

Министерство иностранных дел России объявило помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова персоной нон-грата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министерство передало соответствующую ноту послу Болгарии Атанасу Крыстину.

Кроме того, ведомство отмечает, что он должен покинуть страну в течение 72 часов.

В МИД также объяснили такое решение тем, что оно стало ответом на «ничем не обоснованное решение Болгарии» по высылке военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве в Софии.

Ранее прокуратура Болгарии сообщила, что в стране российского гражданина, обладающего дипломатическим статусом, подозревают в сборе военной информации. В посольстве России в Софии заявили, что 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В дипмиссии отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

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