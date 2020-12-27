Посол США отказался от предложения привиться вакциной «Спутник V»

Посол США в России Джон Салливан отказался от новогоднего предложения российского МИДа привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-атташе американской дипмиссии в России Ребекка Росс.

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, однако он не хотел бы забирать дозу «Спутника V», предназначенную для гражданина России», – написала Росс на своей странице в Twitter.

Она также выразила радость в связи с одобрением двух американских вакцин, которые «помогают людям бороться с COVID-19 в Евросоюзе, Великобритании, Латинской Америке и США».

Ранее Министерство иностранных дел России ответило на письмо посла Салливана Санта Клаусу, в котором дипломат в числе прочего попросил вакцину от коронавируса. Российский МИД отметил, что вакцина «Спутник V» была одобрена для использования лицами старше 60 лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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