Трамп призвал однопартийцев бороться за оспаривание итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться за оспаривание итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

«Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы», — написал он.

Трамп вновь подверг критике американские судебные инстанции, министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом.

«Суды плохие, ФБР и [министерство] «юстиции» (слово «justice», которое также можно перевести как «справедливость» или «правосудие», взято в сообщении в кавычки — прим. ред.) не сделали свою работу, избирательная система США похожа на (избирательную систему в) стране третьего мира», — считает Трамп.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

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