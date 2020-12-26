Президент Черногории проходит лечение от пневмонии
Ника Пикекатлет
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Президент Черногории Мило Джуканович был госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщается на сайте Радио и телевидения Черногории (RTCG).
Согласно опубликованным данным, политик находится на лечении по рекомендации врачей.
При этом в заявлении подчеркивается, что анализы на коронавирус Джукановича показали отрицательный результат.
Там также добавили, что президент продолжит и дальше беспрепятственно выполнять свои обязанности.
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