Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии группы, готовящей теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии задержали группу, которая готовила теракты, передает Sputnik Беларусь.

По его словам, члены группировки действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича. Они готовили теракты и «тоннами» ввозили оружие в Белоруссию.

«Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели», — рассказал глава государства.

Он также отметил, что всех оперативников, которые принимали участие в задержании преступников, поручил представить к государственным наградам.

До этого телеканал ОНТ сообщал, что в Белоруссии раскрыта деятельность группировки, совершивших несколько нападений в Гродненской области, в том числе поджег дома милиционера и взрыв автомобиля.