Умер замглавы МИД Белоруссии и посол в США Кравченко
Замглавы МИД Белоруссии и посол в США Олег Кравченко скончался. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.
«Олег Иванович Кравченко скоропостижно скончался», — говорится в сообщении.
Кравченко было 49 лет. О причинах смерти не сообщается.
Глаз отметил, что Кравченко не успел уехать на работу в США и находился в Белоруссии.
В 2020 году Кравченко стал первым белорусским послом в Америке за последние 12 лет, так как Вашингтон и Минск взаимно отозвали своих послов еще в 2008 году.
Кравченко родился в Минске в 1971 году. В 2007 он занимал должность советника посольства Белоруссии в США, а с 2008 по 2014 был временным поверенным в делах республики в США. После чего в 2014 году вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады управления Америки, а затем и управление Америки МИД. Пост замминистра он занимает с 2017 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Впервые за 12 лет: Лукашенко назначил посла в США
— «Игра вдолгую»: зачем США возвращают посла в Минск