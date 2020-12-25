Умер замглавы МИД Белоруссии и посол в США Кравченко

Замглавы МИД Белоруссии и посол в США Олег Кравченко скончался. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

«Олег Иванович Кравченко скоропостижно скончался», — говорится в сообщении.

Кравченко было 49 лет. О причинах смерти не сообщается.

Глаз отметил, что Кравченко не успел уехать на работу в США и находился в Белоруссии.

В 2020 году Кравченко стал первым белорусским послом в Америке за последние 12 лет, так как Вашингтон и Минск взаимно отозвали своих послов еще в 2008 году.

Кравченко родился в Минске в 1971 году. В 2007 он занимал должность советника посольства Белоруссии в США, а с 2008 по 2014 был временным поверенным в делах республики в США. После чего в 2014 году вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады управления Америки, а затем и управление Америки МИД. Пост замминистра он занимает с 2017 года.

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