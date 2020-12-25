Путин поручил изменить всероссийскую олимпиаду школьников

Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения включить во всероссийские олимпиады школьников междисциплинарные направления. Об этом говорится в сообщении на сайтеКремля.

Согласно сообщению, Путин поручил Минпросвещения РФ оказать содействие образовательному фонду «Талант и успех» в организации ежегодно проводимых мероприятий всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект».

«Минпросвещения России… подготовить совместно с Образовательным Фондом «Талант и успех» и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и внести в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников изменения», — говорится в поручении.

Изменения позволят проводить олимпиаду как по общеобразовательным предметам, так и по междисциплинарным направлениям, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов.

Также Путин поручил министерству предусмотреть с 2021-2022 учебного года проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по интернету.

Кроме того, Путин поручил Минкульту оказать содействие фонду «Талант и успех» в проведении конкурса молодых музыкантов и молодых артистов балета «Созвездие» и фестиваля искусств «Сочи. Сириус», в организации образования педагогических работников в области искусств, предусмотрев необходимое финансовое обеспечение.