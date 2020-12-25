Трамп отметил Рождество в гольф-клубе
Карина Казанцева
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Президент США Дональд Трамп отметил Рождество в гольф-клубе во Флориде, пишет Business Insider.
Американского лидера заметили на поле для гольфа на курорте Палм-Бич.
Ранее в Белом доме сообщили, что «праздники приближаются, но президент Трамп будет продолжать работать усердно во имя американского народа». Также в администрации США подчеркнули, что «расписание президента включает большое количество встреч и звонков».
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